У першому кварталі 2024 року у громадах області, структурних підрозділах ТОВА та районних військових адміністраціях провели майже 650 закупівель. Усі їх аналізують представники робочої групи з підзвітності та прозорості органів влади.

– З початку року проаналізовано ряд закупівель, які оголошували громади, структурні підрозділи ТОВА, районні військові адміністрації, – повідомив Віктор Устенко, заступник голови Тернопільської ОВА. – За цей період 648 закупівель проведено майже у кожній громаді. З них 13 відкритих торгів, 14 запитів ціни і пропозиції. Дев’ять структурних підрозділів ТОВА провели 36 закупівель без використання електронної системи. Зазвичай це господарська діяльність, яка здійснюється для тих чи інших потреб у цих підрозділах. Оголошено 2 відкритих торги, запит ціни і пропозиції адміністрацією на проводився. Ми продовжуємо контролювати хід закупівель, які будуть оголошувати громади.

За перший квартал співробітники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області скерували листи, за якими скасували 9 тендерних закупівель на загальну суму 184 мільйони 72 тисячі 966 гривень. Окрім цього, до органів державної влади та місцевого самоврядування області скеровано 29 листів для перегляду доцільності проведення публічних закупівель чи приведення документації до належних вимог відповідно до чинного законодавства України, на загальну суму 532 мільйони 125 тисяч 826 гривень.

За результатами перевірки також розпочато 5 кримінальних проваджень за фактом привласнення/розтрати бюджетних коштів. Попередньо встановлена сума збитків становить 4 мійльони 670 тисяч гривень. Розслідування тривають. З початку року співробітники УСР в Тернопільській області повідомили про підозру трьом посадовцям у вчиненні кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Загальна сума заподіяних збитків становить 26 мільйонів 691 тисячу гривень.