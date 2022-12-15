Захисник “Азовсталі” Михайло Діанов успішно переніс операцію у США. Морський піхотинець зазнав кульового поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь. 13 грудня Діанову прооперували праве плече в Сент-Луїсі (США).

Про це повідомили у FC SHAKHTAR, передає Суспільне.

“Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями Діанов повернеться до України. ФК “Шахтар” організував та покрив усі витрати на лікування воїна у США”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, родина звільненого з полону бійця батальйону морської піхоти 36-тої окремої бригади Михайла Діанова з Тернополя припинила збір коштів на його лікування. Про це Суспільному повідомила його дочка Катерина Діанова. За її словами, збір коштів припинили через фейкові рахунки, які почали з’являтися в інтернеті.

Із заводу військових евакуювали в середині травня. Серед них був також Михайло, боєць із позивним “Борода”. Він брав участь у російсько-українській війні з 2015 року. Він доброволець. Окрім військової справи, чоловік займався музикою. Захисника “Азовсталі” з Тернополя, старшого сержанта 36-ї бригади Михайла Діанова, фотографія якого розлетілася в соцмережах, звільнили з полону росіян. У Михайла роздроблена права рука, в ній не вистачає чотири сантиметри кістки.

Військовослужбовець передав побратимам на лікування понад 23 мільйони гривень.