Майже два роки в полоні: у Тернополі відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя

У Тернополі родичі та друзі захисників Маріуполя зібралися біля Архикатедрального храму УГКЦ на акцію. Їх мета – нагадати про захисників Маріуполя, які вже майже два роки в полоні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо виходити на акції протесту, допоки наших рідних не повернуть. Не дамо забути про них. У мене наречений у полоні і друзі», – розповіла співорганізаторка акції Наталя Дубиніна.

Чоловік Ірини Кушнір чотири місяці тому потрапив у полон на Харківщині. Жінка прийшла на акцію із трирічним сином Андрієм. На плакаті у хлопчика напис «Поверніть мого тата додому».

Жінка розповідає, що повернулася з такої ж акції у Києві. Вона переконана, такі акції дуже потрібні, аби у країні не забували про людей, які у полоні.