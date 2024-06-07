Морський піхотинець Геннадій Дермановський отримав власну квартиру у Тернополі за програмою “Вдома” від “Серця Азовсталі”. Він став першим оборонцем Маріуполя, який отримав квартиру від організації саме в цьому місті.

Геннадій став на захист України ще у 2015 році, пише Маріуполь.city. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Під час бойових дій на території “Азовсталі” захисник ледь не загинув. Росіяни обстрілювали комбінат з корабельної артилерії. Один снаряд прилетів в укриття, де перебував Геннадій з побратимами. Четверо військових внаслідок удару загинули. Дермановський дістав перелам семи ребер, пневмоторакс та тяжке поранення ноги.

Наприкінці травня оборонець за наказом керівництва вийшов з “Азовсталі” у полон. За місяць в нелюдських умовах він втратив 20 кілограмів. Повернувшись з неволі, захиснику зробили всі необхідні операції. Та найголовніше – він знову побачив сина, який лише наприкінці квітня 2022 року зміг виїхати з Маріуполя. Тепер хлопчик разом із татом житиме у власній квартирі.

Оборонець має чимало захоплень. Основні з них – спорт і мотоцикли. Й надалі Геннадій співпрацюватиме із “Серцем Азовсталі” за програмою “Спорт”.

“Ми запросили Геннадія бути амбасадором нашої програми “Спорт”, допомагати нам будувати цю програму, робити її якісною. Створювати спільноту наших захисників, які залучені до занять спортом. Незабаром у нас відкриються спортивні кемпи, і Геннадій радо погодився до них долучитися”, – зазначила директорка “Серця Азовсталі” Ксенія Сухова.