Учора на Тернопільщині виявили 21 новий випадок зараження коронавірусом.

Як повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, динаміка зростання захворюваності в області перевищує загальноукраїнські показники. Це підстава для посилення карантинних обмежень.

Минулої доби епідеміологи провели 267 досліджень методом ПЛР. 4 нових випадки діагностували в обласному центрі, 3 у Тернопільському районі, по два у Кременецькому і Збаразькому районах, 8 на Гусятинщині, по одному випадку у Теребовлянському і Лановецькому районах.

«Ситуація в області залишається складною. Показники захворюваності в області перевищують практично удвічі показники захворюваності по Україні. Ми, на жаль, реєструємо спалахи з числом постраждалих. На жаль, реєструємо і смертельні випадки. Останнім часом маємо летальні випадки що два-три дні. Перевищуємо один з критеріїв оцінки рекомендованих Кабінетом міністрів, а саме показник динаміки зростання. Це дуже негарний показник. Ми шостий день в області маємо тенденцію до зростання. Все це дає підстави говорити, що ситуація в області є напруженою», – каже Володимир Паничев.

Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендує посилити контроль за виконанням карантинних обмежень. Також в області не дозволятимуть вводити додаткові послаблення карантину, зокрема, що стосуються старту табірного сезону для дітей.

Софія Романська

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