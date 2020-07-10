56-річний чоловік помер з підтвердженим діагнозом COVID-19 у Шумському районі. Це 32-ий летальний випадок коронавірусу на Тернопільщині.

Померлий родом із села Руська Гута. Тривалий період він самостійно боровся з недугою. Через ускладнення його організм не зміг подолати covid-19.

«На превеликий жаль, збільшення захворюваності тягне за собою смертельні випадки. Перехід до адаптивного карантину на Тернопільщині багатьма людьми був сприйнятий як відсутність карантину взагалі. Не виключено, що нам потрібно повертатися до початків нашої роботи, я маю на увазі у першу чергу просвітницьку роботу. Нам знову потрібно достукатися до всіх, хто нас бачить, чує, дивиться, з пропозицією соціальної відповідальності. Ситуацією можна керувати, звичайно, не ставлячи перед собою завдання зупинити епідемію. Цього завдання не ставлять перед собою ніде у світі. Але ми маємо підтримувати ситуацію на певному прийнятному для нас рівні. На жаль, зараз ситуація виходить за межі прийнятного для нас рівня», – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

У Шумському районі коронавірус забрав життя десяти людей. Це найбільше летальних випадків в області. А загалом кількість інфікованих там перевищила дві сотні.

Софія Романська

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