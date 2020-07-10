Спалах коронавірусу у дитячому садку №6 в Тернополі стався через святкування іменин. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Батьки вихованця дитсадка влаштували застілля, серед учасників якого була інфікована людина. Це призвело до поширення коронавірусу у двох дошкільних навчальних закладах.

“Дитячий садок №6 постраждав від некоректної, недбалої поведінки батьків. Матеріали епідрозслідування засвідчують, що батьки одної дитини організували святкування двох іменин, де були присутні кілька дітей з групи, кілька батьків, де була присутня дитина ще з іншого садочка. У підсумку зараження відбулося там, у побуті, а потім інфекцію занесли до шостого садочка і ще до одного садочка. І от тепер ми маємо ось такі проблеми. Безвідповідальна поведінка в побуті, на жаль, безвідповідальна поведінка підприємств, закладів призводять до того, що банальне занесення спричиняє певні спалахи”, – розповів Володимир Паничев.

Нагадаємо, через святкування ювілею у Баворові Тернопільського району коронавірусом заразилося понад півсотні людей. Поліція порушила кримінальне провадження. Щодо ситуації у дитсадку №6, наразі триває епідрозслідування.

Софія Романська