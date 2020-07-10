21 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію виявили за добу на Тернопільщині.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 10 липня в області зафіксовано 2174 випадки COVID-19. 32 з них летальні, 1353 людей одужало.

м. Тернопіль – 495 (130 одужало, 2 летальних);

Бережанський район – 9 (6 одужало, 1 летальний);

Борщівський район – 18 (14 одужало);

Бучацький район – 96 (82 одужало, 1 летальний);

Гусятинський район – 64 (22 одужало);

Заліщицький район – 61 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

Збаразький район – 107 (61 одужало, 1 летальний);

Зборівський район – 17 (5 одужало);

Козівський район – 67 (50 одужало, 1 летальний);

Кременецький район – 430 (362 одужало, 8 летальних);

Лановецький район – 114 (42 одужало);

Монастириський район – 209 (190 одужало, 4 летальних);

Підволочиський район – 14 (7 одужало);

Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

Теребовлянський район – 20 (17 одужало);

Тернопільський район – 144 (80 одужало);

Чортківський район – 98 (63 одужало);

Шумський район – 205 (163 одужало, 10 летальних).

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