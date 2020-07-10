21 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію виявили за добу на Тернопільщині.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 10 липня в області зафіксовано 2174 випадки COVID-19. 32 з них летальні, 1353 людей одужало.
м. Тернопіль – 495 (130 одужало, 2 летальних);
Бережанський район – 9 (6 одужало, 1 летальний);
Борщівський район – 18 (14 одужало);
Бучацький район – 96 (82 одужало, 1 летальний);
Гусятинський район – 64 (22 одужало);
Заліщицький район – 61 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
Збаразький район – 107 (61 одужало, 1 летальний);
Зборівський район – 17 (5 одужало);
Козівський район – 67 (50 одужало, 1 летальний);
Кременецький район – 430 (362 одужало, 8 летальних);
Лановецький район – 114 (42 одужало);
Монастириський район – 209 (190 одужало, 4 летальних);
Підволочиський район – 14 (7 одужало);
Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);
Теребовлянський район – 20 (17 одужало);
Тернопільський район – 144 (80 одужало);
Чортківський район – 98 (63 одужало);
Шумський район – 205 (163 одужало, 10 летальних).
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