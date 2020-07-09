Посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень вирішила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Рішення стосуються усіх підприємств, установ, організацій, закладів громадського харчування.

Рекомендувала посилити контроль за дотриманням карантинних вимог головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, на Тернопільщині показник динаміки зростання кількості інфікованих перевищує гранично допустимий рівень, визначений Кабміном.

«Мною було зроблено подання на розгляд техногенної комісії щодо продовження тих заходів, які були уведені раніше і доведено контролюючим службам Держпродспоживслужбі, Держпраці щодо здійснення більшої кількості моніторингових візитів у заклади громадського харчування щодо дотримання вимог адаптивного карантину. Ми на техногенній комісії озвучували критерії, які доведені нам Кабміном, у нас за показниками проведення кількості тестувань і показником реєстрації первинних випадків область відповідає доведеним критеріям, ми їх не перевищуємо. Але от за показником динаміки зростання інфікування відмічається значне зростання».

Відтак регіональна комісія доручила Держпродспоживслужбі та Держпраці посилити контроль за здійсненням протиепідемічних заходів на виробництвах. За порушення притягуватимуть до адміністративної відповідальності.

Софія Романська

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