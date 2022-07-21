Тернопіль знову у скорботі. Сьогодні, 21 липня, у місті прощаються із захисником Ігорем Худим.

Ігор родом з Тернополя, народився 13 березня 1978 року. У 44 роки пішов захищати Україну від окупантів. У запеклому бою загинув на Донеччині, повідомляє “Файне місто“.

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Сьогодні з військовим прощаються. У Домі печалі зібралися десятки людей. Серед них рідні, побратими та небайдужі містяни. Кожен прийшов віддати шану та провести в останню путь захисника.