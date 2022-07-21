Оголошено День жалоби: на Тернопільщині прощаються із загиблим Героєм. ФОТО

Сьогодні, 21 липня, у зв’язку із загибеллю в російсько-українській війні мешканця Збаража Василя Телішевського, задля вшанування світлої пам’яті нашого Героя-захисника, на території Збаразької міської територіальної громади оголошено Днем жалоби.

Про це повідомляють на сторінці Збаразької міської ради.

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41-річний Герой був учасником Помаранчевої революції, Революції Гідності, у 2014-2016 роках служив добровольцем у батальйоні “Айдар”. Із початком повномасштабного вторгнення російських загарбників спершу був волонтером, а згодом уклав контракт із ЗСУ.

Василь понад усе любив свободу, рідну Україну, був чесною, справедливою, мужньою людиною, готовою заради друзів і України віддати життя. Дуже пишався своїм дідусем, який був разом із родиною виселений до Сибіру, і служив для нього прикладом правдивого українського патріота.

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Тіло Героя зустріли у рідному Збаражі вчора. Сьогодні його проведуть в останню путь.

Щире співчуття родині, друзям, близьким загиблого. Слава Герою!