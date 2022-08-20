18 серпня, у свій день народження на фронті загинув мешканець Великих Бірок Ігор Конотопський.
Про важку втрату повідомив селищний голова Великих Бірок Любомир Ковч.
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“Знову сумна звістка сколихнула Великобірківську громаду, вчора 18 серпня, у свій день народження загинув мешканець Великих Бірок Ігор Конотопський.
Селищний голова та весь колектив Великобірківської селищної ради
приносить співчуття родині загиблого.
Світла і Вічна пам‘ять”, – написав селищний голова.