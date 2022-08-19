“Пекучий біль і гіркий смуток”: на Донеччині загинув ще один Герой з Тернопільщини

Ще один боєць з Тернопільщини поліг на фронті.

Це сталося 15 серпня у Донецькій області. Під час виконання бойового завдання загинув Василь Димнич із села Темногайці.

Про важку втрату повідомили на сторінці Великобірківської територіальної громади.

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“Бракує слів… Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом знову торкнувся нашої Великодедеркальської громади. 15 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Богородичне Донецької області загинув ДИМНИЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 04.06.1982 року народження, з Темногаєць. В загиблого Героя залишилась дружина та дочка.

Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі…. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.