Захищаючи Україну від російських окупантів, на Донечинні загинув 46–річний Сергій Сагайдак з Копичинець.

Захисник отримав поранення, несумісне із життям, під час бою.

Про це повідомляють на сторінці Копичинецької міської ради.

“Ця звістка надійшла до нас на 176 добу, коли наша країна чинить героїчний опір російським загарбникам. І вкотре нашу громаду заполонив сум за втраченим Героєм, патріотом України.

Гіркота від втрати, біль, яка пронизує, наповнює, до якої не можна звикнути, якої не можна пробачити.

Щирі співчуття рідним та близьким.

Вічна, світла пам’ять й слава Герою…

Наша безмежна шана полеглому Захисникові!”, – пишуть на сторінці громади.

Підтримати родину захисника можна, перерахувавши кошти на картку: 4149 4991 5593 7038, Людмила Сагайдак.