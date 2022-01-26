Судитимуть водія, що п’яним скоїв ДТП поблизу Шибалина.
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно водія, що у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП, в якому загинули 2 людей, ще 1 травмовано (ч. 4 ст. 286-1 КК України).
Читайте також: Наречений за ґратами, наречена – на тому світі: деталі “містичної” ДТП на Тернопільщині
За матеріалами слідства, близько 1 години ночі 24 жовтня 2021 року автомобіль Mitsubishi- GALANT, під керуванням нетверезого водія, вилетів на узбіччя дороги поблизу с. Шибалин Тернопільського району, де зіткнувся з електропорою й перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 2 пасажирів авто, 1 пасажирку госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.
Читайте також: Водій був п’яним: у поліції розповіли деталі жахливої аварії, у якій загинули двоє людей. ФОТО
Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.
Обвинувачений у скоєнні злочину перебуває під вартою.
Додати свій коментар