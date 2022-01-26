Загинули наречена і друг: будуть судити водія, котрий скоїв резонансну ДТП

Судитимуть водія, що п’яним скоїв ДТП поблизу Шибалина.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно водія, що у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП, в якому загинули 2 людей, ще 1 травмовано (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

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За матеріалами слідства, близько 1 години ночі 24 жовтня 2021 року автомобіль Mitsubishi- GALANT, під керуванням нетверезого водія, вилетів на узбіччя дороги поблизу с. Шибалин Тернопільського району, де зіткнувся з електропорою й перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 2 пасажирів авто, 1 пасажирку госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.

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Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Обвинувачений у скоєнні злочину перебуває під вартою.