Наречений за ґратами, наречена – на тому світі: деталі “містичної” ДТП на Тернопільщині

Винуватець ДТП у Тернопільській області, який сів п’яним за кермо, може провести за ґратами до 12 років, оскільки загинуло двоє пасажирів. З’ясувалося, що серед них була і наречена водія – пара збиралася незабаром одружитися.

Докладніше про ситуацію читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Вилетіли з порожньої дороги

Автомобіль Mitsubishi Galant під керуванням 30-річного Тараса Голубкова вилетів на узбіччя в районі села Шибалин (на трасі Стрий – Ізварине) і врізався в електроопору. За словами правоохоронців, уночі дорога була порожньою…

У машині їхали чотири людини. Внаслідок страшного удару миттєво загинув один із пасажирів – співробітник міграційної служби Іван Шептак.

Двох постраждалих відвезли до Бережанської центральної районної лікарні: одна отримала травматичну ампутацію вуха, а друга – низку серйозних травм, які виявилися несумісними з життям. 22-річна дівчина померла.

Ірина Бондар навчалася на другому курсі магістратури за освітньою програмою “Соціальна педагогіка” у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка.

“Була веселою і світлою, доброю і щирою людиною. Життєрадісна, енергійна, чуйна, мала прекрасне почуття гумору і завжди випромінювала позитив. Незважаючи ні на що, завжди приходила на допомогу”, – розповіли в університеті.

Водій авто Тарас Голубков був старшим за Ірину на вісім років – йому зараз 30. Разом із батьком займався автобізнесом.

“Він довго шукав свою половинку. З Ірою планували скоро одружитися, але трапилося лихо”, – розповів сусід.

“Містика, та й годі”

Знайомі Ірини кажуть, що Тарас дуже любив свій автомобіль, пестив і плекав його. На його сторінці у Instagram дуже багато фото з червоним Mitsubishi Galant.

Знімок із коханою людиною на тлі цієї машини останнім на своїй сторінці виклала й Ірина – за два тижні до власної загибелі.

“Містика якась. Тарас без цього авто – нікуди, ставився як до найкращого друга. Ніхто не міг подумати, що поїздка на “улюбленці” призведе до таких страшних наслідків”, – розповіла знайома пари.

За її словами, Тарас не був любителем випити, тому для багатьох стало загадкою, чому того дня він сів нетверезим за кермо. І найголовніше, як, знаючи про це, з ним поїхали наречена та ще двоє друзів.

Як розповіли джерела OBOZREVATEL у тернопільській поліції, у крові чоловіка виявили 1,52 проміле алкоголю (такий результат після вживання, наприклад, п’яти пляшок пива).

Загиблі внаслідок ДТП Ірина Бондар та Іван Шептак – із хороших, інтелігентних сімей. “Їх у нас добре знають. Мама Іринки – художник-оформлювач бібліотечного відділу Центру культури та дозвілля, а мама Івана викладає у Козовській гімназії”, – розповіли місцеві жителі.

Люди досі не можуть відійти від того, що сталося, але особливо важко, звичайно ж, родичам.

Загрожує до 12 років за ґратами

Тарас Голубков не отримав важких травм унаслідок ДТП, однак тепер йому загрожують дуже серйозні наслідки.

За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, якщо воно призвело до загибелі кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України), загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі – із забороною керувати автомобілем на такий самий строк.

Як розповіли в Тернопільській обласній прокуратурі, суд обрав водієві запобіжний захід – утримання під вартою.