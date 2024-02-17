Загинула молода жінка: на Тернопільщині автомобіль “залетів” у садок і перекинувся

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у суботу, 17 лютого, близько 7 години на автодорозі у селі Діброва Кременецького району.

За попередніми даними, житель Рівненської області,керуючи автомобілем «Chevrolet Aveo», з’їхав з дороги на узбіччя. Внаслідок чого автівка перекинулася. У результаті ДТП на місці події загинула 29-річна пасажирка, мешканка Рівненщини, яка сиділа на задньому сидінні авто.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.