Чотирнадцять травмованих та один загиблий – наслідки п’яти дорожньо-транспортних пригод за добу 3 січня на дорогах Тернопільщини.

Близько 10 ранку на дорозі “Тернопіль-Жванець-Скалат”, а саме в селі Колодіївка, водій автомобіля “Hyundai Galloper”, рухаючись заокругленою ділянкою дороги, виїхав на смугу зустрічну руху та зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Caddy”. Кермувальнику “Caddy” надавали меддопомогу, але без госпіталізації.

У селі Озерна на трасі “Тернопіль-Львів-Рава-Руська” не розминулися автомобілі. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водій “Volkswagen Passat” не врахував дорожньої ситуації й виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Toaureg”. Внаслідок удару легкі тілесні ушкодження отримав водій “Volkswagen Toaureg”.

Одинадцять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості в результаті аварії на трасі “Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече” в межах села Кровинка Теребовлянської територіальної громади.

Двадцятирічний водій автомобіля “Volkswagen Passat” виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із рейсовим автобусом “Mercedes-Benz”. На момент аварії в автівці, крім водія, було троє пасажирів віком від 16 до 19 років. Їх усіх госпіталізували.

Потрапив до лікарні й кермувальник маршрутки та його шестеро пасажирів. За даним фактом працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 286 ККУ.

Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розслідують працівники Чортківського районного відділу поліції. На трасі “Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече” за селом Ягільниця водій автомобіля “Volkswagen Touran” збив пішохода. П’ятдесятирічний чоловік знаходився на проїжджій частині дороги. У результаті отриманих травм він помер ще до приїзду медиків.

Наїзд на перехожого зареєстрували слідчі й поблизу села Великі Млинівці Кременецького району. Потерпілий знаходився на дорозі, коли потрапив під колеса “Volkswagen Golf”. Його бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала в травматологічне відділення.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.