Вихідними студенти медичного університету попрощалися зі шестикурсницею Бадмус Ололаде Рафіат.

За словами студентів, поховали її на території місцевого кладовища, відведену для мусульман. Оскільки дівчина сповідувала іслам.

Попрощатися з Бадмус Ололаде Рафіат приїхали її сестри. Батьки добратися до України не змогли. Рідня не вірить у версію самогубства дівчини через навчання, оскільки вони мали достатньо грошей, щоб оплатити повторний семестр. Втім, поліції вдалося з’ясувати, що трагічного дня студентці телефонував незнайомий чоловік, його особу наразі встановлюють.

«Поліція розглядає версію доведення до самогубства. Посилена слідчо-оперативна група наразі працює з людьми, з якими вона спілкувалася, а також перевіряє версії родичів. Ми маємо інформацію, що дівчина безпосередньо в день іспиту не перебувала у тяжкому психоемоційному стані і розглядала варіанти вирішення проблеми. Маємо доступ до її мобільного телефону, будемо перевіряти всі версії. Працюємо з студентами, ріднею та адміністрацією університету», – зазначив на брифінгу начальник Національної поліції області Олександр Богомол.

Додамо, після загибелі студентки у медичному університеті оголосили День жалоби. А напередодні студенти-іноземці влаштували протест з вимогами послабити навчання.

Софія Романська