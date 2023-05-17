“Задоволення не для всіх”: Віктор Павлік і його молода дружина втрапили у черговий скандал. ВІДЕО

Дружина співака Віктора Павлика на своїй сторінці в соцмережі виклала допис, який збурив шанувальників артиста.

Катерина Репяхова показала відео, як мчать з чоловіком по Південному мосту у Києві. Швидко їдуть, бо мають спецперепустку, повідомляє Скотч.

На оприлюднених блогеркою відео видно, як вона з Павликом їде Південним мостом у Києві, проїзд яким дозволено лише для спецтранспорту. “Мене чоловік везе Південним мостом, це задоволення не для всіх”, — каже Репяхова.

Українці обурюються: «Що це за фігня? Романтичний подарунок для жінки – це перепустка по стратегічному об‘єкту, де заборонено пересуватися цивільним? Тю, може краще гарящюю путьовку для влюбльоних на Данбас? Тут у нас стільки інстаграм локацій є».

Нагадаємо, у Києві закрили Південний міст з літа минулого року. Рух цією ділянкою дозволено лише для спецтранспорту, громадського та транзитного вантажного транспорту, а також для автівок зі спецперепустками. Їх видає Київська міська військова адміністрація. Яким чином отримав документ Віктор Павлик – питання.

Згодом артист запевнив, що це “був невдалий жарт дружини” і документ насправді належить йому. Про це він написав у Facebook у коментарі під відео, опубліковане одним із користувачів соцмережі.

За словами Павліка, ця перепустка, виписана на його ім’я, дозволяє їздити містом під час комендантської години, оскільки, зважаючи на постійні благодійні виступи, співак не завжди може прибути додому вчасно.