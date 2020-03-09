У Тернополі колишній посадовець обласного управління Держгеокадастру «погорів» на хабарі за сприяння у виділенні земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

За попередньою версією слідства, екс-чиновник оцінив у 1000 доларів США використання своїх зв’язків для впливу на співробітників держустанови та ухвалення ними позитивного рішення щодо надання громадянину у користування земельного наділу. Після виготовлення проектно-технічної документації на земельну ділянку площею 1,7 га зловмисник нагадав місцевому мешканцю про необхідність розрахуватися з ним за «послуги», однак прийняти готівку від нього особисто відмовився. Натомість, він направив «клієнта» до посередниці, зустріч із якою мала б відбутися у автомобілі, припаркованому навпроти входу у центральний автовокзал міста. Підтвердженням передачі коштів спільниці мав слугувати телефонний дзвінок та умовна фраза «я вже передав документи».

У ході контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували отримання всієї суми хабаря посередницею та здійснення телефонних дзвінків із підтвердженням успішного завершення оборудки. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили у фігурантки справи 10 купюр номіналом 100 доларів кожна.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, колишньому посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися спільно зі слідчими Нацполіції та оперативниками Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури.