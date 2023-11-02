З тюрми – за поребрик: з Тернопільщини видворили росіянку, котра кілька років відсиділа в тюрмі

Посадові особи Управління Державної міграційної служби забезпечили виконання рішення суду щодо видворення громадянки росії.

Впродовж декількох років іноземка відбувала покарання за скоєння кримінального злочину в пенітенціарному закладі. До ув’язнення росіянка перебувала в Україні незаконно, відтак, одразу після звільнення була зобов’язана виїхати з нашої країни, але не зробила цього.

Зважаючи на неодноразове порушення міграційного законодавства, працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України у Тернопільській області звернулися в суд із позовом про видворення громадянки країни-агресора та її поміщення у Волинський пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства. 31 жовтня міграційники супроводили незаконну мігрантку з пункту тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства, де вона перебувала з лютого, до державного кордону та видворили її з території України.