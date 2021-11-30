З 6 грудня в Україні посилять правила карантину в жовтих зонах.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“24 листопада уряд змінив правила карантину в Україні, які набудуть чинності 6 грудня. Посилення правил торкнеться у першу чергу невакцинованих громадян. Уряд вимушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає. Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19 – 367 тисяч осіб у середньому за добу. І ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не прийшли до пункту щеплення, щоб захистити власне життя. Найбільше змін у правилах карантину стосується жовтого рівня епідемічної небезпеки”, – сказав Ляшко.

За словами міністра, з 6 грудня бізнес, який працює в жовтій зоні, має перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест у відвідувачів.

Також громадяни, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативного тесту чи сертифіката про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

– брати участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

– відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

– скористатися послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе.

Водночас робота банків, автозаправок, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил – носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 метра.

Окрім цього, Ляшко нагадав, що термін дії “жовтого” сертифіката з 6 грудня – 30 днів, раніше він становив 120 днів. Жовтий сертифікат – це документ, який засвідчує проведення одного щеплення, зелений сертифікат видається людині, яка пройшла повний курс, тобто зробила два щеплення проти COVID-19.

Також міністр додав, що мінімально можливі інтервали для введення других доз вакцин: Pfizer – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac – 14 днів, AstraZeneca – 28 днів.

Для дотримання карантинних вимог бізнес має перевіряти у відвідувачів всі COVID-сертифікати у спосіб зчитування QR-коду мобільним додатком “Дія”.

За словами Ляшка, зараз МОЗ працює над поетапним впровадженням QR-коду і на всіх паперових документах, які використовуються в запропонованих карантинних обмеженнях.

Після зчитування QR-коду на смартфоні відображається статус COVID-сертифіката: чинний /нечинний. Без перевірки та зчитування COVID-сертифікат не вважається наданим та перевіреним.

Ляшко наголосив, що для зчитування не потрібно додаткових додатків чи засобів – достатньо “своєю Дією” зчитати QR-код.

У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність за статтею “Порушення правил щодо карантину людей “Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Також міністр нагадав, що з 9 грудня набуває чинності Наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов’язковою.

“Цього разу мова про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави («Укрпошта», «Укрзалізниця» та інші).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада в червоній зоні епіднебезпеки знаходяться столиця та 18 областей.

До червоної зони епідемічної небезпеки віднесено Київ, Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області.

На жовтому рівні епіднебезпеки Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області. На помаранчевому рівні – Закарпатська, Полтавська області.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 438 381 особа; одужало – 2 946 032 особи; летальних випадків – 85 975.

За добу 29 листопада в Україні зафіксовано 10 554 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 846, медпрацівників – 197).