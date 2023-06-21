Чемпіонат України з боксу серед юнаків і дівчат завершився у Черкасах. На ньому блискуче виступила тернопільська спортсменка Олександра Черевата. Вона стала чемпіонкою у ваговій категорії 38 кілограмів.

У цих змагання взяли участь близько 400 юних боксерів з усіх областей України та міста Києва: 299 хлопців та 79 дівчат. Хлопці змагалися у 16 вагових категоріях (від 40 до 90 кг), дівчата – у 13 (з 34 до 70 кг).

– Найсильніші з учасників турніру потраплять до збірної України та візьмуть участь у чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат, який проходитиме у Словенії в серпні, – повідомили у Тернопільському обласному відділенні Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. – Путівку на європейську першість виборола юна тернопільська спортсменка Олександра Черевата, яка стала чемпіонкою у ваговій категорії 38 кг і виконала норматив кандидата в майстри спорту.

Олександра Черевата займається у відділенні боксу КЗ ДЮСШ з греко-римської боротьби, представляє Тернопільську обласну організацію Федерації боксу України. Тренує її Володимир Шнуровський.