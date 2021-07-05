Лідерка ВО «Батьківщини» Юлія Тимошенко минулого тижня у п’ятницю завітала до Тернополя. Насамперед вона вирушила на ринок. Пояснює – саме там можна почути справжній голос народу.

«Я приїхала послухати людей, як вони живуть, що у них на серці, які у них болі і радості. Поїхала на ринок. Там все бурлить, там люди дуже добре знають життя, бо торговці виживають, як можуть, а покупці намагаються вкласти в свої скудні гроші. І це така боротьба за життя. І ось на ринку я сьогодні почула суцільний стогін. Малі підприємці підходять і кажуть, що за 2 роки їх позбавили права на роботу, прийняті закони наступають на спрощену систему оподаткування, примушують їх до бюрократичних процедур. Ніхто не дбає про малий бізнес, його виштовхує крупний капітал. І це справді так, я знаю, що парламентом прийнято десятки законів, які знищують середній клас, і ці закони підписані президентом», – розповіла Юлія Тимошенко.

Також люди скаржились, що не можуть звести кінці з кінцями, на ріст цін, на малі зарплати і пенсії, на те, що не можуть вкластися в сімейні бюджети. І це на фоні анонсованих намірів підняти тарифи на електроенергію, що призведе до росту цін і на решту комунальних послуг.

«На ринок прийшли ті, хто боїться втратити сільськогосподарську землю. Прийшли й ті, хто вже її втратив. Фермери, які мають нещасних кілька гектарів, вже потрапили в систему жорсткого цинічного спланованого рейдерства. Мені передали документи і просять захисту. Наша команда не залишить цих людей сам на сам з проблемами, ми обов’язково їм допоможемо», – зауважила лідерка «Батьківщини».

Вона переконана, що 1 липня стартував не ринок землі, а процедура масштабного обезземелення України. І закликає громадян не бути наївними, не довіряти позитивним завірянням влади.

«Звітують, що ось тепер є ринок, люди нарешті зможуть розпорядитися своїм майном, своєю землею. Але в нас завжди все недобре, що робилося в країні, прикривалося гарними гаслами, – нагадала Юлія Тимошенко. – Чим завершувалося – ми всі добре знаємо. У мене таке враження, що над нами проводять експеримент, як ми виживаємо».

Ухвалений в Україні закон про продаж землі, наголошує голова політичної партії, не має аналогів у світі. Вона переконує, що ринок, який запроваджують в Україні, не дасть можливості працювати фермеру, не дасть людям зберегти землю в постійному користуванні.

«Є норма закону, що нашою землею з відкриттям ринку зможуть володіти іноземні банки. Такого ніде немає у світі. Прописано, що під заставу паю можуть дати споживчий кредит. Без бізнес-плану, без нічого. Але кредит дається у сумі на 40% меншій від заставного майна. І якщо людина не повертатиме кошти, банк забиратиме землю. Фактично це буде прихований продаж. Якщо людині терміново потрібні кошти, вона візьме кредит і іноземні банки в результаті зможуть накопичувати українські землі. А через 2 роки вступає в силу норма закону, яка дозволяє купувати по 10 тис. га у юридичних осіб. Це – латино-американський варіант монополізації володіння сільськогосподарською землею. Таке було в Аргентині, Бразилії, на Мадагаскарі, де дві корпорації купили фактично всю землю. Так ось банки, які накопичать землю, вже через 2 роки її зможуть продати іншим структурам, але вже за ціною, яка буде істотно вищою», – описала механізм заволодіння українською землею та схему наживи Юлія Тимошенко.

Вона звернула увагу, що зміни до земельного кодексу передбачають зняття екологічного контролю держави щодо використання землі, обмежень щодо зняття верхнього шару землі, тоді як попередній кодекс це забороняв.

«А для чого це зробили? Щоб використовували землю як корисні копалини. Наприклад, у Дніпропетровській області у людей забрали городи, забрали паї і зняли на них верхній шар ґрунту, де він подівся так ніхто не знає. Іноземна компанія на цих ділянках почала видобувати золото методом, який несумісний із збереженням підземних вод. Так, ми підняли громаду, ради всіх рівнів і примусили скасувати всі дозволи, через які в людей забрали їхню землю. Але хіба в ручному режимі вдасться ось так гасити «пожежі» по всій країні?» – апелює до громадян лідерка «Батьківщини».

За її словами, є вже потерпілі від земельного свавілля і на Тернопільщині.

«Сьогодні на ринку підійшла до мене молода жінка і передала цілий стос документів. Що із 180 га землі, якими володіла її родина, 80 га рейдерськи переписали. Таке ж відбувається і в інших областях. Тому мантра про те, що приїдуть іноземні корпорації, принесуть інвестиції і наведуть лад з українською землею, завершиться трьома недопустимими речами. Перше: прибуток, який породжує українська земля, уже не належатиме українцям, місцеві фермери не витримають конкуренції з глобальними світовими монстрами. Друге: залишаться без податків наші громади, бо в України підписані угоди про уникнення подвійного оподаткування. Тобто якщо іноземна корпорація платить податки у себе на батьківщині, то в Україні їм вже платити не потрібно. Села залишаться без фінансової основи для свого існування. Третє: ми залишимося без впливу на свою продовольчу безпеку. Ми вже не впливатимемо на експорт зерна. Вже ніхто у нас не буде переробляти вирощену продукцію, її вивозитимуть. Бо нові власники житимуть інтересами своїх країн. Ми вже не матимемо органічних продуктів, іноземці не будуть тут садити огірочки і томати. Насамперед вони вирощуватимуть технічні культури, які виснажують землю», – наголошує Тимошенко.

За її прогнозом, все це призведе до того, що українці залишаться без сільськогосподарських ринків, де можна купити якісні продукти дешевше, ніж в супермаркетах. Вона переконана – відкриття ринку землі стало великою помилкою. Адже кількість родючих земель у світі різко скорочується через зміни клімату.

«Голод стає реальністю для мільярду людей у світі. А ми віддаємо цінну землю комусь невідомому», – дивується Юлія Тимошенко.

Відтак вона пропонує українцям два виходи: розслабитися і нічого не робити. Але це шлях втрати надбань цілих поколінь і суверенітету. Або ж почати аналізувати, хто справді відстоює інтереси українців. І на виборах підтримувати саме таких політиків, а не тих, які озвучують милозвучні гасла та пустопорожні обіцянки. «Наша команда не відмовляється від боротьби, від роботи. Ми об’їдемо всю Україну, щоб пояснити людям, що відбувається, і хто стоїть проти цього. Розраховуємо, що українці почнуть інтелектуально підходити до політики і аналізуватимуть, кого ж слід підтримувати», – поділилася планами Юлія Тимошенко.