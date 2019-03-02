Юлія Тимошенко вимагає повернути відповідальність за незаконне збагачення чиновників

Як відомо, 26 лютого Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 368-2 ККУ, декриміналізувавши таким чином відповідальність за незаконне набуття статків посадовими особами.

Це фактично відкриває чиновникам можливості для зловживань та вчинення кримінальних корупційних правопорушень.

Окрім того, за інформацією НАБУ, оприлюдненою у ЗМІ, «детективи розслідують факти незаконного збагачення на суму понад півмільярда гривень в межах 65 кримінальних проваджень, а серед підозрюваних осіб — судді, прокурори, народні депутати, колишні та чинні керівники органів державної влади».

«Тож Рішення КС означає, що всі кримінальні провадження в частині, що стосується незаконного збагачення цих осіб, будуть закриті. Так само як і справи, які вже слухаються в суді. Це фактично відкриває посадовцям можливості для зловживань та вчинення кримінальних корупційних правопорушень», – переконана автор документу Юлія Тимошенко.

Ухвалення проекту закону має виправити ситуацію: доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 368-5 та встановити кримінальну відповідальність посадової особи за набуття у власність активів у незаконний спосіб.