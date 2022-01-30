Майже три роки минуло, відколи Президентом України став Володимир Зеленський. І що ближче до 2024-го, коли громадян знову покличуть на дільниці, то більше загострюється боротьба між потенційними кандидатами. Війна з Росією і пандемія суттєво підвищують ставки для всіх учасників цього процесу, в тому числі – виборців.

Нагадаємо, у 2019 році понад 73% виборців проголосували за актора Володимира Зеленського. Чинний тоді гарант Петро Порошенко набрав трохи менше 25% голосів. З того часу ситуація на електоральному полі, закономірно, змінилася. А до початку офіційної виборчої кампанії, ймовірно, зміниться ще більше.

Нині, за два роки до виборів, “За Збручем” вирішив поцікавитися, кого ж хочуть бачити Президентом країни мешканці Тернопільщини. Проголосувати можна за одного з десятьох кандидатів, котрі, імовірно, будуть балотуватися на найвищу державну посаду. Аби взяти участь в опитуванні, слід перейти на головну сторінку сайту, поставити крапку у віконечку навпроти потрібного прізвища і натиснути кнопку “ГОЛОСУВАТИ”. Про результати голосування повідомимо згодом.

До слова, нещодавно на сайті завершилося опитування, яке стосувалося вакцинації від COVID-19. У ньому взяли участь понад чотири тисячі читачів. Більшість респондентів (58%) відповіли, що планують вакцинуватися. Уже щепилися 28% учасників опитування. Ще 5% не планують робити щеплення бо перехворіли на ковід або ж мають медичні протипокази. Проти вакцинації висловилися 9% читачів.