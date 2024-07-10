Коли у школах Тернополя розпочнеться навчальний рік: міськрада проводить опитування

У Тернополі навчальний рік цьогоріч може розпочатися 19 серпня.

Перенесення початку навчального року розглядається, оскільки у осінньо-зимовий період можливі тривалі відключення електроенергії чи інші надзвичайні ситуації.

Аби дізнатися думку батьків школярів та учителів, міська рада започаткувала опитування. Їх просять відповісти на питання “Чи підтримуєте ви початок навчального року з 19 серпня?“.

Голосування доступне на платформі за цим посиланням посиланням:

Для участі у голосуванні необхідно авторизуватися.

Опитування триватиме до 17 липня.