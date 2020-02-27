Ухвалений у першому читанні проєкт закону про ринок землі несе в собі суттєві загрози – іноземні підприємці матимуть більшу можливість придбати українські землі, аніж наші громадяни.

Оскільки після ухвалення проєкту серед переліку можливих покупців земельних ділянок можуть бути іноземні компанії, це може навіть призвести до тіньового продажу української землі російському капіталу. Про це наголосив депутат Тернопільської обласної ради, член «ВО «Свобода» Василь Чашка у прямому ефірі на медіаплатформі «Файне місто».

— На мою думку, ми не повинні зараз ухвалювати законопроєкт про ринок землі. Нещодавно вичитав, що команда «Зе!» домовилася з Віктором Медведчуком, аби той за ніч відкликав 3 000 поправок із проєкту. А ще у Давосі Зеленський пообіцяв іноземним інвесторам продати землю. Відтак президент тепер просто хоче виконати свою обіцянку – втілити план із залучення інвестицій і наповнити бюджет. Тому якщо ці 3,5 тисячі правок буде відхилено, законопроєкт можуть найближчим часом ухвалити проти волі народу і всупереч багатообіцяному референдуму. Зрештою, у воюючій країні просто розпочнеться роздержавлення земель, — наголосив Василь Чашка, додавши. — На жаль, у нас зараз немає належного ринку землі. Відтак, якщо ми будемо робити купівлі-продажі за методом вільних ринкових відносин, український фермер буде мало конкурентним у порівнянні з міжнародним агрохолдингом. Відтак, аграрій не матиме грошей, щоби скупити землі на території свого ж господарства на відміну від групи зарубіжних компаній, які працюють роками. А надалі в нас паї можуть скупити представники Туреччини, Китаю і навіть Росії. Іноземці зможуть використовувати не тільки саму землю, але і її надра, а також змінити цільове призначення земельної ділянки.

Свободівець зазначив, що не дивно, що громадськість висловлює своє невдоволення запропонованою реформою, влаштовуючи протести та мітинги.

— Якщо законопроєкт все таки приймуть всупереч бажанню громадськості, матимемо в державі таку ж ситуацію, яка мала місце в Нових Санжарах та Микулинцях. Якщо не відбудеться діалогу влади із народом, люди виступлять категорично проти і це супроводжуватиметься протестами. Цей законопроєкт не варто затверджувати з наступних причин. По-перше, ми воююча держава, по-друге, в Україні – низька ціна на землю в порівнянні з багатьма іншими країнами. Деякі «слуги народу» пропонують встановити ціни на землю на рівні з сусідньою Польщею. Пропонують, однак не втілюють в життя. Виходить, представники нового уряду тільки маніпулюють. Якщо у США є Державний земельний банк, де громадяни можуть вільно продати земельні паї навіть в іншій країні. Там законодавство набагато досконаліше, а в Україні придумують одноразовий закон, який призведе до тотального розпродажу земель сільського господарського призначення. Землю розпродадуть якраз до закінчення каденції нової влади, а люди залишаться ні з чим. Дійсно би хотілося почути діалог з боку керівництва, у тому числі й від нардепів, політиків з Тернопільщини, — резюмував Василь Чашка.