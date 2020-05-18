На Тернопільщині тиждень розпочнеться відносно теплою погодою.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів у понеділок вдень коливатимуться від 14 до 18 градусів тепла. Переважно зберігатиметься суха погода, лише подекуди можливі дощі.

Україна на початку тижня відчує вплив антициклону, тому на значній частині території суттєвих опадів не передбачається, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Втім, частина західного регіону потрапить під вплив стрічок північних фронтів — відтак там можливі дощі та грози, західний вітер посилиться до штормових значень.

“Температура повітря 18-го травня в Україні протягом дня становитиме +14 +18 градусів. Протягом тижня стабільно сухої, сонячної погоди – не чекати, повітря буде свіжим, тобто, серйозно за +20 градусів позначки термометрів не перемахуватимуть. Тому поки що, кому холодно, можна погрітися спогляданням сьогоднішньої спеки в Центральній Африці, Єгипті, в Індії чи на Аравійському півострові”.

За попередніми прогнозами синоптиків, від середини тижня у західному регіоні холоднішатиме. Більш суттєвого тепла варто чекати наприкінці травня.

Софія Романська