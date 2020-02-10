Весняні атмосферні процеси спостерігатимуться цього тижня на Тернопільщині.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, уже в понеділок стовпчики термометрів підвищуватимуться до восьми градусів тепла. А впродовж тижня тенденція щодо потепління продовжиться.

Втім, розпочнеться тиждень на Тернопільщині вітряною погодою. Місцями пориви вітру сягатимуть15 – 25 метрів за секунду. На заході також ймовірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

«Ще минулої ночі на Сході України та Запоріжжі було до 20-23 градусів морозу, як вже завтра, 10-го лютого, на Заході України очікується до +8 градусів. Так, до нас йде потепління. У понеділок протягом дня у більшості областей України стовпчики термометрів підскочать до +1+8 градусів. Над північними районами Норвегії та Швеції перебуватиме центр потужного циклона на ім`я Sabine. Циклон стане причиною штормового, подекуди ураганного, вітру та сильних опадів у багатьох країнах Європи. В Україні 10-го лютого також вітер розгуляється не просто до сильного, а навіть до дуже сильного, до 15-25 м/с, а на Заході та, особливо, у Карпатах до 30 м/с і навіть за 30 м/с», – розповідає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, атмосферний фронт із заходу принесе до нашого краю дощ та мокрий сніг. Опади більш ймовірні надвечір понеділка.

Софія Романська