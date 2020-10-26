Якої погоди чекати на Тернопільщині цього тижня

Тиждень на Тернопільщині розпочнеться теплою осінньою погодою. Переважно у регіоні обійдеться без опадів, лише подекуди ймовірні локальні дощі. Ситуацію на автошляхах ускладнюватимуть тумани.

Порівняно тепла осіння погода зберігатиметься протягом тижня. Втім від середи ймовірна тенденція до зниження температурних показників, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Також по області та у Тернополі почастішають опади.

“Понеділок в Україні знову буде переважно сухим, теплим, із ранковими туманами. Місцями можливі дощі. Температура повітря протягом дня дозволить ще елегантний одяг: очікується +12 +17 градусів. Вітер з південного сходу, невеликий або помірний. Тепла погода протримається найближчими днями, похолодає ближче до наступних вихідних, але, знову таки, це похолодання не буде остаточним. Так що гойдаємося на температурній каруселі й далі”.

Отже, значного похолодання у нашому краї поки не передбачають. До кінця жовтня спостерігатиметься мінлива погода, що може негативно впливати на самопочуття.