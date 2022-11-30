Тернопільські медики-епідеміологи оприлюднили поради щодо збереження продуктів у холодильниках і морозильних камерах при відключенні електрики :
Норма температури у холодильнику – не менше +4 градуси, у морозильній камері – не менше 0 градусів.
При вищій температурі продукти псуються.
Як запобігти псуванню продуктів при відключенні електрики:
- Заморозьте заздалегідь контейнери з водою.
- Купіть сухий або блоковий лід.
- Не залишайте відкритими двері холодильника та морозильної камери. При закритих дверях продукти не зіпсуються у холодильнику 4 години, у морозильній камері – 48 год, якщо вона повністю заповнена, 24 години – якщо не повністю.
- Якщо електрики нема понад 4 години – поставте у холодильник лід.
- Контролюйте температуру у холодильнику з додатковим льодом. Якщо вона більша за 4 градуси тепла – продукти вживати не можна.
Які продукти з холодильника варто викинути:
- М’ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їх залишки, якщо вони понад 4 години побули при температурі вищій за 4 градуси тепла.
- Їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.
- Продукти, які викликають сумніви у безпечності.
Які продукти можна їсти чи повторно заморозити:
- Ті, які містять льодові кристали
- Температура яких 4°С або нижча.