Через сильний вітер десятки населених пунктів області залишилися без електропостачання

Через сильні пориви вітру на Тернопільщині зазнали пошкоджень 13 ліній електропередач. Станом на 10 годину ранку 29 березня перебої з електропостачанням є у 39 населених пунктах області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють над відновленням пошкоджених електричних мереж.

Окрім того, через сильні пориви вітру на проїзну частину автомобільних доріг Т20-01 та М-19 впали зламані дерева. Підрядні організації ліквідовують наслідки негоди та забезпечують проїзд дорогами.