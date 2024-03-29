Через сильні пориви вітру на Тернопільщині зазнали пошкоджень 13 ліній електропередач. Станом на 10 годину ранку 29 березня перебої з електропостачанням є у 39 населених пунктах області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Аварійно-відновлювальні бригади працюють над відновленням пошкоджених електричних мереж.
Окрім того, через сильні пориви вітру на проїзну частину автомобільних доріг Т20-01 та М-19 впали зламані дерева. Підрядні організації ліквідовують наслідки негоди та забезпечують проїзд дорогами.