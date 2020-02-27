Онлайн-сервіс запису дітей до першого класу та позашкільних навчальних закладів стартує у Тернополі.

Батьки можуть подавати заяви з першого березня до кінця травня. Поки що система працюватиме у тестовому режимі.

Онлайн-реєстрація дітей до школи допоможе забезпечити прозорість, незмінність черги, – каже інспекторка з позашкільної роботи управління освіти Тернопільської міської ради Ольга Заблоцька. Оскільки чергу буде неможливо сфальсифікувати.

«З першого березня до 29 травня – це такий термін, упродовж якого батьки мають подати свої заяви. Система електронної реєстрації діє у чотирьох містах України, і ми серед них. Ми в тестовому режими впроваджуємо електронну реєстрацію у перші класи. Батьки мають визначатися з місцем, де б вони хотіли навчати свою дитину».

Щоб зареєструвати дитину до школи онлайн, потрібно виконати певний алгоритм дій, – пояснює директор Тернопільської ЗОШ №13 Руслан Вавричук. Насамперед треба подати заявку на електронний портал, після позитивного рішення адміністрації закладу, необхідно принести оригінали документів. «Ми розробили стратегію зарахування у самому закладі. Фахівець з нашої школи буде моніторити ситуацію із подачі заяв. Адміністратор отримуватиме заявки і повідомлятиме батькам про те, що документи знаходяться на розгляді, а потім у батьків буде десять днів, щоб подати оригінали документів – це заява, свідоцтво про народження дитини, медична довідка, документи, які підтверджують наявність пільги. Першочергово мають право на зарахування ті діти, які проживають на території обслуговування. Однак батьки можуть подавати документи у різні школи, незалежно від району».

Принести оригінали документів до навчального закладу потрібно упродовж десяти днів. Завершити всю процедуру необхідно до 29 травня.

Софія Романська