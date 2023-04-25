Як виникли та розвивалися онлайн казино ігри на реальні гроші в Україні та світі

Зараз ігри онлайн казино стали звичайним та поширеним явищем в інтернет просторі. Численні гральні заклади змагаються один з одним за клієнтів, пропонуючи різні заохочення у вигляді бонусів, акцій, постійного підвищення якості слотів тощо. Одним з надійних і досить поширених гральних майданчиків виступає клуб Pin Up, перевагою якого є наявність ліцензії, співпраця з провідними провайдерами, високий рівень безпеки, чесність та надійність. Але до 1994 року існували тільки наземні казино, грати у які міг дозволити собі далеко не кожний.

Як виникло онлайн казино Pin Up

Перші онлайн казино виникли у 1994 році на платформі компанії Microgaming. Це стало можливим після того, як законодавча влада Барбуда та Антигуа прийняла законопроект про видачу ліцензій гральним закладам, які здійснюють свою діяльність в інтернеті. Цей закон також передбачав дозвіл обробки конфіденційної інформації користувачів та формування для них пакету пропозицій.

Всього за три роки у світі було відкрито близько 200 онлайн казино, що зробило можливим ігри на реальні гроші, не виходячи з дому. На гральних платформах почали з’являтися слоти, які стрімко набували популярності серед гемблерів. Зараз у казино Пін Ап нараховується понад 2000 гральних автоматів від провідних провайдерів. Їх відрізняє:

висока якість зображення,

наявність цікавого сюжету,

якісний музичний супровід.

Також слід наголосити на наявності сертифікатів на слоти Pin Up, що гарантує чесність гри та можливість зірвати джекпот.

Перший сплеск популярності онлайн ігор казино припав на 1998 рік після впровадження «прогресивного джекпоту». Згідно з цією концепцією, певний відсоток від прибутку казино поверталася гемблерам у вигляді значних накопичувальних джекпотів. Не зважаючи на те, що подібний виграш можуть отримати лише одиниці, гравців підкуповує рівність шансів. Дані заохочування використовуються й зараз у клубі ПінАп, що надає закладу ще більшої затребуваності.

Друга хвиля популярності онлайн казино припала на 2001 рік, коли зросла кількість компаній по розробці програмного забезпечення. Примітивні слоти змінилися гостросюжетними іграми із захопливим геймплєм та якісним музичним супроводженням. Подібні автомати зараз у великому обсязі представлені у клубі Pin Up.

Але, незважаючи на те, що казино ігри у форматі онлайн охоплювали все більшу кількість користувачів, у деяких країнах світу (США, Франція, Німеччина та інші) інтернет гемблінг було заборонено. Тому власники більшості клубів вимушені були зареєструвати ліцензії у лояльних державах.

Зараз висуваються законопроекти за скасування обмежень діяльності онлайн казино, але ще не всі визнають безперечну вигоду подібних закладів для економіки країни. А ось у Канаді уряд не лише не став перешкоджати поширенню розвитку грального бізнесу в інтернеті, а й створив власне онлайн казино PlayNow.

Розвиток казино в Україні

Після легалізації у 2020 році діяльності казино в Україні почався розквіт бізнесу у цьому ринковому сегменті. Завдяки зростанню свідомості, все більша кількість гравців віддає перевагу саме ліцензійним клубам, одним з яких виступає Pin Up Casino. Окрім наявності відповідних документів, власники закладу дотримуються принципів відповідальної гри. Згідно з цими правилами, до ігор на гроші у Пін Ап не допускаються неповнолітні та клієнти, що внесені до реєстру виключених гравців. Значний вплив на популярність клубу Pin Up надало створення мобільних додатків. Завдяки масовому розповсюдженню смартфонів онлайн гемблінг продовжує стрімко поширюватися.