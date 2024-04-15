Бонусний код являє собою унікальне літеро-цифрове поєднання, що дає право на отримання подарунка. Знайти промокод на казино можна в новинній розсилці грального закладу, у партнерів гемблінг-оператора, на тематичних сайтах про гемблінг, а також у соціальних мережах і месенджерах.

Нагорода, що видається за активацію, відрізняється залежно від умов акції, за якою платформа випустила код. У її ролі можуть виступати:

бонусні кошти, які можна витрачати на свій розсуд;

фріспіни, тобто безкоштовні обертання слотів із певним номіналом;

ігрові привілеї (наприклад, збільшення всіх виграшів протягом найближчої години).

Нові клієнти можуть активувати в казино промокод на бонус просто під час реєстрації. На більшості ігрових майданчиків у реєстраційній анкеті є спеціальне поле для нього. Необхідно вставити туди комбінацію і завершити створення акаунта – після цього на бонусний рахунок клієнта надійде подарунок. Зареєстровані гемблери можуть використовувати код в особистому кабінеті або розділі акцій.

Важливо, що у всіх промокодів обмежений термін дії, який може становити до кількох місяців. Якщо активація відбувається після закінчення цього часу, бонус не дадуть.

Як правильно грати в ігрові автомати

На перший погляд, обертати слоти просто – здається, що це не потребує особливих знань і навичок. Насправді не всі вміють правильно грати в ігрові автомати, особливо це стосується новачків. Внаслідок відсутності досвіду та знань гемблер отримує багато програшів і втрачає гроші. Ось кілька порад, які допоможуть цього уникнути:

краще обирати слот із RTP від 96% – це гарантує, що навіть у разі серії невдач апарат поверне більшу частину ставок гравцеві;

не треба вкладати великі суми в один раунд, краще ставити потроху – це допоможе довше зберегти банк;

варто приділяти увагу слотам, де більше ліній, – у них вищі шанси на перемогу.

Потрібно пам’ятати, що в ігрові автомати грати треба зберігаючи холоднокровність і раціонально витрачаючи банк. Наприклад, якщо була тривала серія невдач, не потрібно прагнути одразу ж відігратися – краще зробити паузу, заспокоїтися, обміркувати свої помилки і спробувати пізніше. Результат від цього буде набагато кращим – уже тому, що в спокійному стані гемблер не буде необдумано ризикувати грошима, намагаючись переломити хід ситуації.

Автор: Олександр Грінник, Гемблінг-експерт