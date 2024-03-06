Легалізація азартного бізнесу в Україні розпочалася в 2020 році. Вже в 21-му перший ігорний заклад зміг отримати офіційну ліцензію. Видала її КРАІЛ – комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Наразі саме ця інстанція є єдиним в Україні регулятором, який має право видавати ліцензії казино та іншим ігровим закладам, а також контролювати виконання умов ліцензування. Така практика використовувалася 3 роки, проте вже зараз зареєстровано законопроєкт, який має за мету кардинально змінити цей підхід. Далі про нього докладніше.

Яким наразі є алгоритм отримання ліцензії КРАІЛ?

Зараз в Україні 14 ігорних закладів мають офіційну ліцензію, а значить ведуть свою діяльність цілком законно. Наприклад, казино Super Gra https://itc.ua/play/casino/super-gra, яке отримало документ ще в 2022 році та пропонує різноманітні азартні розваги своїм користувачам. Також це онлайн казино Favbet https://itc.ua/play/casino/favbet з ліцензією від 21-го року та інші.

Для них процедура взаємодії з КРАІЛ є наступною – представник ігорного бізнесу подає пакет документів, комісія його розглядає, перевіряє та надає своє рішення щодо видачі ліцензії. Після цього залишається лише внести плату за ліцензування, і можна вільно надавати ігрові послуги. Що стосується відмови у наданні ліцензії чи її анулювання, то ці повноваження також бере на себе КРАІЛ.

Чому вирішили перевести видачу ліцензій в автоматичний режим?

Немало експертів вбачають певні мінуси в описаному вище підході:

людський фактор, що може викривлювати результати перевірки та оцінки наданої документації;

суб’єктивність представників комісії;

вірогідність корупційної складової.

Саме тому уряд ініціював законопроєкт щодо ліквідації комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Про це весною повідомив міністр цифрової інформації України Михайло Федоров. На його думку, зараз більш доречною є автоматизація тих функцій, котрі виконує КРАІЛ, адже це не лише виключає людський фактор, але й робить більш якісним та точним контроль взаємодії грального бізнесу та держави. Таку позицію підтримало чимало депутатів Верховної Ради. За їх словами, саме такий підхід відкриває нові можливості для залучення більшої кількості коштів до держбюджету від ігорних закладів, що має особливо важливе значення в умовах війни.

Коли очікувати прийняття закону?

1-го травня 2023 року законопроєкт, про який йде мова, було передано до Верховної Ради. Наразі проєкт вже пройшов розгляд профільного Комітету, який надав свої висновки. Отже можна очікувати, що на перше читання законопроєкт поступить найближчим часом.