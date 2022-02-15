Кросівки стали зручним взуттям для повсякденного життя. Завдяки ним людина може проходити пішки багато кілометрів за день ‒ це можливо, якщо ви обираєте якісні моделі. Вони мають такі переваги:

можуть витримати значне зовнішнє навантаження;

розраховані на подолання довгих маршрутів;

створюються з урахуванням анатомічних особливостей стопи людини;

випускаються в асортименті фасонів та кольорів.

В каталозі https://styles.ua/ є зручні та стильні моделі кросівок на кожен день.

Для повсякденного використання кросівок важливо звертати увагу на їх конструктивні особливості:

вони повинні добре амортизувати стопу та мати щільну і товсту підошву;

в них має бути супінатор ‒ він запобігає виникненню плоскостопості та підвищує супротив втомі при довгій та інтенсивній ходьбі;

устілки повинні добре всмоктувати вологу та мати протимікробне покриття;

верхня частина кросівок повинна відрізнятись здатністю пропускати повітря, щоб запобігати утворенню вологи всередині взуття;

шнурки мають мати фіксатори, які не дають їм розв`язуватись під час ходьби.

Такі моделі будуть зручними як для доповнення повсякденного образу, так і для цілеспрямованої інтенсивної фітнес-ходьби.

Вимоги до спортивного взуття

Щоб краще розуміти особливості такого взуття, розглянемо детальніше особливості більш спортивних моделей. На відміну від повсякденних кросівок, спортивні розробляють з урахуванням великих фізичних навантажень. Взуття повинне відповідати таким якостям:

Підтримка температурного режиму. Кросівки мають мати спеціальні отвори для вільної вентиляції повітря ‒ це охолоджує ногу під час виконання вправ.

Здатність відводити вологу ‒ така якість можлива завдяки властивостям випаровування, притаманним спеціальним бавовняним матеріалам. Такі тканини мають гігроскопічні властивості, що дозволяє акумулювати рідину всередині.

Стійкість та міцність. Кросівки виготовляють з урахуванням особливостей виду спорту, тому важливо, щоб взуття максимально оберігало спортсмена від травм. Для цього конструкція має місця підвищеної щільності, що запобігає травматичним рухам стопи в залежності від обраного виду спорту.

Мінімальна вага ‒ для кожного важливо концентрувати енергію на виконанні спортивної вправи, що можливо лише при мінімальній масі кросівок.

Такі правила використовують провідні виробники взуття, які постачають екіпірування для професійних спортсменів.

Як вид ходьби визначає тип кросівок?

Зручність кросівок багато у чому залежить від типу ходьби. Наприклад, для занять по асфальту важливо мати щільну та пласку підошву. При цьому п’ятка не повинна підіймати ваше тіло.

Для занять в спортзалі важливо мати легкі, неслизькі кросівки з достатньою вентиляцією. Таке взуття має виконувати основну функцію ‒ фіксацію стопи під час заняття.

Моделі, що використовують для прогулянки за межами міста, відрізняються наявністю шипів, додаткової амортизації, а носок та п’ятки виконані з міцного матеріалу, тому вони важко згинаються. Таке взуття використовує спеціальні шкарпетки, які запобігають натиранню ноги.

Для скандинавського типу ходьби підійде взуття, яке може легко згинатися у підошві.

Надійніше за все купувати взуття у фірмових магазинах, де продають оригінальні моделі, що зроблені за міжнародними стандартами якості. Слідкуйте за тим, щоб взуття було високої якості ‒ без залишків клею та нерівномірності швів. Звертайте увагу на устілку та шнурівку, які важливі для надійної фіксації стопи. Не забувайте й про еластичність взуття. Натисніть на поверхню кросівок та почекайте, допоки вм’ятина зникне. Якщо це відбувається швидко, то модель підійде для занять спортом.





