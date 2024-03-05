Поцупив дві пачки масла: у Тернополі спіймали крадія-рецидивіста

Патрульні притягнули до відповідальності чоловіка, що здійснив крадіжку в магазині.

Сьогодні інспектори отримали виклик про те, що в одному із супермаркетів на вулиці Острозького невідомий чоловік здійснив крадіжку товару.

Прибувши на місце події, інспектори виявили громадянина, який викрав дві пачки вершкового масла. Також поліцейські встановили, що чоловік не вперше здійснює крадіжку.

Тож патрульні склали протокол за ч. 2 ст. 51 (Повторне протягом року дрібне викрадення чужого майна) КУпАП, матеріали надалі будуть направлені до суду.