Влітку чи не кожен хоче поласувати сезонними фруктам або ягодами. Однак, протягом останніх 2 років ціни на них «кусаються». Хоч зараз вартість дещо знизились, але деякі плоди залишаються дорогими, а цінники у магазинах та на ринку різняться.

Де тернополянам та гостям міста краще купувати сезонні фрукти та ягоди: на місцевому ринку, чи у супермаркетах – у матеріалі Файного міста.

Ринок

На тернопільському ринку знайти потрібно фрукти та ягоди не важко: сезонні плоди продаються майже всюди. Ціни на них різні. Є як дешеві пропозиції, так і дорогі.

Продавці пояснюють, що ціна залежить від якості продукту, країни походження та сорту. До прикладу, грецька черешня вартує 195 грн/кг, а українська – 110 грн/кг. Такі фрукти як лайм, лимон та нектарин знайти складніше, ніж полуницю.

Загалом ціни на фрукти такі:

Полуниця : від 45 грн/кг до 60 грн/кг;

: від 45 грн/кг до 60 грн/кг; Черешня : від 65 грн/кг до 195 грн/кг;

: від 65 грн/кг до 195 грн/кг; Банан : від 50 грн/кг до 64 грн/кг;

: від 50 грн/кг до 64 грн/кг; Абрикос : від 75 грн/кг до 120 грн/кг;

: від 75 грн/кг до 120 грн/кг; Нектарин : близько 169 грн/кг;

: близько 169 грн/кг; Лайм : близько 195 грн/кг;

: близько 195 грн/кг; Персик : від 99 грн/кг до 105 грн/кг;

: від 99 грн/кг до 105 грн/кг; Апельсин : від 65 грн/кг до 115 грн/кг;

: від 65 грн/кг до 115 грн/кг; Ківі: приблизно 299 грн/кг.





Супермаркет

Багато хто віддає перевагу купівлі фруктів у супермаркетах, оскільки є можливість самому обрати продукти та їх різноманітність більша, ніж на ринку. Також є можливість подивитись ціну на сайті й замовити доставку товару. Проте, часто такі покупки можуть обійтися дорожче. Ціни на фрукти також залежать від сорту продукту, країни походження та наявності або ж відсутності фасування.

Вартість фруктів та ягід в одному з найпопулярніших супермаркетів така:

Полуниця : від 39 грн/кг (зі знижкою) до 70 грн/кг;

: від 39 грн/кг (зі знижкою) до 70 грн/кг; Черешня : від 25 грн/500г до 300 грн/кг;

: від 25 грн/500г до 300 грн/кг; Банан : 50 грн/кг;

: 50 грн/кг; Абрикос : від 70 грн/кг до 130 грн/кг;

: від 70 грн/кг до 130 грн/кг; Нектарин : від 63 грн/кг (зі знижкою) до 85 грн/кг;

: від 63 грн/кг (зі знижкою) до 85 грн/кг; Лайм : від 99 грн/кг (зі знижкою) до 139 грн/кг;

: від 99 грн/кг (зі знижкою) до 139 грн/кг; Персик : від 61,6 грн/кг (зі знижкою) до 70 грн/кг;

: від 61,6 грн/кг (зі знижкою) до 70 грн/кг; Апельсин : 50 грн/кг;

: 50 грн/кг; Ківі: 149 грн/кг.

Загалом, ціни на найпопулярніші зараз фрукти та овочі не сильно відрізняються. Такі фрукти як лайм, нектарин та ківі на ринку виявились значно дорожчими. Проте, можлива похибка з урахуванням того, що у кожного продавця ціни різні й вони можуть змінюватися чи не щодня. А де саме купувати фрукти, вирішувати вам.