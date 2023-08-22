Як у Тернополі відзначатимуть День Прапора і День Незалежності

Два державних свята відзначатимуть в Україні 23 і 24 серпня. З цієї нагоди у Тернополі заплановано провести ряд заходів.

Традиційно, церемонія урочистого підняття Державного Прапора України за участю керівництва та громадськості міста пройде 23 серпня о дев’ятій ранку у парку «Сопільче». У сквері Тараса Шевченка цього дня діятиме алея пам’яті під відкритим небом «Незламні». З нагоди свята відбудеться два флешмоби: о 14.00 у бібліотеці №7 для дорослих «У жовто-блакитному вимірі», а через годину – у «Центрі творчості дітей та юнацтва» на вулиці Михайла Грушевського,2. О 18.00 в Українському домі «Перемога» розпочнеться концертна програма аматорського хору імені Івана Кобилянського.

Урочистості з нагоди 32-ої річниці Незалежності України «Народжені вільними!» з церемонією нагородження та покладанням квітів відбудеться 24 серпня о 10.00 на майдані Волі. На Театральному майдані об 11.00 для маленьких тернополян діятиме розмальовка на асфальті «Карта України». Виступ Тернопільського муніципального Галицького камерного оркестру «Україна понад усе» розпочнеться о 12.00 на бульварі Данила Галицького, 1Б у Храмі Матері Божої Неустанної Помочі.

Церемонія нагородження відзнаками Тернопільської міськради «Почесний громадянин міста Тернополя» розпочнеться 24 серпня о 15.00 в Українському домі «Перемога». О цій же годині на вулиці Михайла Грушевського, 2 та 2А пройде концертна програма і тематична виставка «Моя країна – Україна» за участі вихованців Центру творчості дітей та юнацтва та дитячої хорової школи «Зоринка» імені Ізидора Доскоча. Концерт «За крок до Перемоги» від муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» розпочнеться о 17.00 на вулиці Петра Сагайдачного.

Святкові заходу триватимуть і 25 серпня. Зокрема, цього дня о 15.00 в Українському домі «Перемога» відбудеться презентація книжки Олени Лайко «Про Тернопіль з любов’ю». А в палаці культури «Березіль» о 19.00 розпочнеться концерт гурту «Без обмежень».