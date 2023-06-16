Закупівля товарів у Китаї — вигідний захід. Щоб прибуток був відчутним, важливо оформити доставку швидким та оптимальним за ціною способом. Компанія UTEC Logistics пропонує різні варіанти безпечного транспортування вантажу з КНР у максимально короткі терміни.

Види доставки товару з Китаю до України

Перевезення вантажу в цьому напрямі здійснюється автомобільним, залізничним, морським та повітряним транспортом. Також використовують мішану доставку. При виборі способу логістики варто враховувати такі фактори:

тривалість доставки;

вартість послуг;

особливості вантажу (вага, обсяг, наповнення);

займане місце.

Транспортування авто виправдовує себе на коротких маршрутах. Залізничне перевезення має свої плюси та мінуси. З точки зору безпеки та економії коштів — це хороший варіант. Однак тут є свої нюанси. Залізничні колії прокладено не на всій території Китаю. Та й ширина колії відповідає місцевим параметрам. Таким чином, товар доводиться перекладати з вагона у вагон і неодноразово. Якщо це будматеріали, то не біда. У випадку крихких промислових виробів є певний ризик.

Бізнес-компанії та інші організації найчастіше обирають для доставок з Китаю морський та повітряний транспорт. Побудова логістичного ланцюжка між КНР та Україною у нових реаліях має свої складнощі. Але компанії з значним досвідом роботи знаходять шляхи вирішення. UTEC Logistics розробила спеціальну схему маршруту «Китай поруч», яка виявилася досить результативною. Перевезення реалізуються через Польщу. Мінімальний термін доставки складає 14 днів. Відправка товару можлива від 20 кг.

Авіадоставка вантажів з КНР

Авіаперевезення — найшвидший і найбезпечніший спосіб транспортування. Ціна такої доставки вища, ніж по морю, але це виправдано. Повітряним транспортом можна доставити комерційні та гуманітарні вантажі.

Комплекс послуг з перевезення літаком в UTEC Logistics виглядає таким чином:

отримання товару в Китаї;

митне оформлення експорту до США;

доставка літаком до європейського аеропорту, наприклад, у Варшаві;

оформлення документів для митного транзиту;

транспортування до України;

проходження внутрішньої митниці;

розвантаження товару.

Для прискореного перевезення компанія також пропонує послугу чартерної доставки, яка не залежить від режиму роботи аеропортів та авіакомпаній. З перевізником за китайським напрямком за весь час роботи співпрацювали понад 100 тисяч клієнтів. Багато хто з них продовжує це робити і з великим успіхом. Компанія практикує індивідуальний підхід і завжди професійно підходить до справи.

Контейнерні перевезення з Китаю морем

По воді вигідно транспортувати вантаж великих обсягів, а також інші типи товарів. Для цього підбирають відповідний контейнер. Можливе поєднання різних замовлень в одному контейнері (Less than Container Load). Замовлення надсилаються за одним документом. Використовують 20-ти та 40-фунтові резервуари.

Компанія UTEC Logistics — експерт у сфері логістики, який досконально розуміється на всіх нюансах міжнародного перевезення та надає повний спектр послуг:

оформлення митної документації;

контроль за навантаженням;

експедиція партії;

складські послуги;

страхування вантажу.

Для точного розрахунку вартості морської доставки з Китаю до України варто звернутись до офісу компанії за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, оф. 17-А або зателефонувати за телефоном: 0 800 202 004.



Товарообіг з Китаєм зростає з кожним роком. Незважаючи на зміни в логістиці, що виникли останнім часом, вантажоперевезення з КНР не припиняються. Розробляються нові маршрути, які дозволяють доставляти партії з Піднебесної до України швидко, безпечно та вигідно. Щоб вчасно та без зайвих витрат отримувати товар із Китаю, рекомендуємо звертатися до надійного логістичного партнера. Яким є UTEC Logistics? Компанія має великий досвід роботи з КНР, володіє власними офісами та складами в цій країні, доставляє вантажі в Україну, незважаючи на будь-які обставини.