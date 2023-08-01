Дуже неприємний випадок стався днями з нашим захисником Романом, який минулого тижня приїхав додому на Лановеччину у відпустку, після якої повертався на фронт.

Замовивши квиток через сайт BlaBlaCar на рейс автобуса, що здійснював пасажирські перевезення сполученням Вроцлав-Запоріжжя, Роман прибув о зазначеній годині на тернопільський автовокзал. Проте автобус запізнився аж на 4 години. Коли автобус приїхав, Роман з подивом виявив, що для нього місця немає, повідомляє видання Терміново.

До редакції звернулася сестра військового Ольга з проханням про розголос.

“Забронювавши квиток на автобус з Тернополя до Дніпра на 2.10 год. неділі, о 1 годині ночі брат вирушив на автовокзал. Та от після прибуття автобуса виявилося, що місця для нього немає. Бо горе-водії того маршруту вирішили свою жадобу до грошей задовільнити по повній програмі, беручи пасажирів мало не по цілому світу і передачі, якими був заставлений весь автобус, фото додаю. Мовчу про безпеку самих пасажирів, бо ті сумки стояли навіть біля самих водії, в проході та між кріслами”, – каже обурена Оля.

Коли жінка зателефонувала до диспетчера, щоб спитати, як так вийшло, що військовий, якому уже наступного дня треба братися до виконання надважкої роботи із захисту Батьківщини, змушений усю дорогу сидіти на нижній сходинці автобуса, замість того, щоб трішки відпочити у поїздці, їй відверто нахамили і сказали дати спокій.

До речі, за словами Романа, він не єдиний, хто їхав у проході. Були також пасажири з дітьми, яким не вистачило місця, а один чоловік навіть спав.

“Терміново” вирішило розібратися у цій ситуації. Журналісти зателефонували до диспетчера компанії за номером, зазначеним на сайті компанії, що здійснювала перевезення Wezun. Слухавку підняла жінка, яка явно була невдоволена дзвінком. Представитись вона відмовилась, сказавши, що її звати “Диспетчер”. Відверто нахамивши, вона сказала, що цей чоловік мав здати квиток, “якщо йому щось не подобається”. І їх не хвилює те, що за кілька годин Роман має бути на фронті, у нього не було виходу.

На запитання журналістки чи знають у компанії Wezun, що їхні дії – це не просто порушення правил перевезення пасажирів, але й загроза життю людей, і за це передбачена кримінальна відповідальність, відповіли: “А ви що, дуже правильно живете?”.

Тоді кореспонденти зателефонували до одного з водіїв, які тієї ночі здійснювали перевезення. Чоловік на ім’я Богдан не заперечував, що подібний інцидент дійсно відбувся, говорив відкрито. Він каже, що такі ситуації стаються постійно, адже компанія продає набагато більше квитків, ніж є фізично місць в автобусі. І що водії постійно скаржаться керівникам компанії та диспетчерам на це.

Тоді Богдан порадив перетелефонувати до “старшого диспетчера” Катерини. У відповідь на наші запитання вона сказала, що “такого не може бути”, квитків продається менше, ніж є місць на рейсі, і вона вперше про це чує. Катерина також висловила припущення, що водії набрали безквиткових пасажирів. Словом, перетягують ковдру кожен на свій бік.

“Оскільки військовий не має можливості звертатися у поліцію задля розслідування цього інциденту, інформацію, викладену у цьому матеріалі, можна вважати підставою для початку розслідування”, – зазначає Терміново.

Видання також має намір направити інформаційний запит в Укртрансбезпеку для перевірки законності таких перевезень.

До речі, компанія Wezun зареєстрована у звичайній квартирі у Вінниці. Директором ТОВ “Везун”, за даними Оpendatabot, є ФОП Мітченко Сергій Миколайович. Спеціальність – Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення. Тобто компанія навіть не має дозволу для міжнародних перевезень. Проте на сайті ТОВ вказано, що центральний офіс знаходиться у Польщі.

Але найцікавіше ховається в описі компанії: “Завдяки унікальному підходу у логістиці та менеджменті, ми виробили репутацію надійного перевізника та партнера для тисяч наших пасажирів. Ми позбавляємо наших клієнтів необхідності їхати на вокзал і стояти в черзі за квитками, надаючи можливість бронювання та замовлення квитків онлайн на нашому сайті або по телефону у оператора.

Компанії Wezun вдається займати провідну позицію на ринку завдяки вмінню відповідально виконувати свою роботу, переймаючись потребами своїх пасажирів”.

Тоді нехай спробують пояснити, які це такі унікальні підходи змушують пасажирів їхати на нижній сходинці автобуса? І де тут пункт “переймаючись потребами своїх пасажирів?

Сподіваємося на розголос цієї ситуації, адже подібне через деяких українців, які шукають можливість підзаробити усіма можливими та неможливими способами, може трапитись з кожним.