Нелегала з Китаю виявили на Тернопільщині

Чортківські поліцейські викрили громадянина Китаю у порушенні міграційного законодавства.

54-річний іноземець мешкав в одному з готелів Чорткова, хоча не мав законних підстав для перебування на території нашої держави.

У зв‘язку з воєнним станом та активністю диверсійно-розвідувальних груп поліцейські проводять заходи з виявлення підозрілих осіб, чи осіб, котрі перебувають на території України незаконно. У ході відпрацювання райцентру Чортків місцеві поліцейські спільно із працівниками міграційної служби виявили громадянина Китаю, котрий перебував в Україні з порушенням міграційного законодавства.

Поліцейські скерували до відповідних органів обгрунтоване звернення про прийняття рішення щодо примусового повернення іноземця до країни походження чи третьої країни.