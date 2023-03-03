Ставити в букмекерській конторі ggbet може будь-хто. Для цього вам необхідно створити новий обліковий запис. Реєстрація займає мало часу та досить проста.

БК ggbet реєстрація

Беттер на ggbet україна може зробити ставку на будь-яку подію лише після успішної реєстрації. Контора Ggbet пропонує два варіанти створення облікового запису для нового користувача:

1. За допомогою мобільного телефону або електронної пошти – користувач вводить чинний номер робочого телефону або електронну пошту у реєстраційну форму. Потім він вигадує надійний пароль. Потрібно вибрати майбутню валюту рахунку (AUD, CAD, BRL, CNY, EUR, JPY, MBTC, NOK, RUB, SEK, UAN, USD) зі списку «Валюта». Нижче необхідно поставити галочку, яка підтверджує, що новий користувач є повнолітнім і повністю погоджується з умовами роботи в БК ggbet. Потім натисніть кнопку Зареєструватися. Після цього на телефон/електронну пошту надходить код підтвердження/посилання, яке активує новий обліковий запис;

2. За допомогою соціальної мережі (Google, ВКонтакт, пошта Mail, Facebook, Steam, Яндекс, Twitter, Однокласники). Майбутній гравець вибирає будь-який символ соціальної мережі, натискає на нього, у вікні вводить дані авторизації. Крім того, вся інформація з облікового запису соціальної мережі автоматично передається до облікового запису ggbet.

Перевірка облікового запису

Перевірка облікового запису допомагає запобігти можливим проблемам або затримкам з виведенням коштів у майбутньому. Для цього у розділі «Мої дані» відповідно до правил БК ggbet необхідно заповнити поля з особистою інформацією та завантажити скан чи фото документів, що засвідчують особу.

Способи оплати

депозит

Мінімальна сума депозиту 5 євро (у будь-який спосіб).

Максимальна сума депозиту – 2500 євро (без урахування Neosurf та Paysafecard – 50 євро).

Реєстрація миттєва та без комісії.

Платіжні системи: банківські картки (Visa, Master Card Maestro), EcoPayz, Neosurf, Paysafecard, Neteller.

Виведення коштів

Мінімальна сума виведення 20 євро.

Максимальна сума виводу становить 2500 євро. Заявка обробляється протягом 1-2 днів, період очікування банківського обслуговування може тривати до 5 днів.

Податок на виграш

Букмекерська контора Ggbet не сплачує податок на виграш. Гравець має сплатити податок сам.

Особистий кабінет

Для входу в особистий кабінет необхідно ввести дійсний логін та пароль від свого облікового запису.

Інформація про всі транзакції зберігається в особистому кабінеті. Гравець може самостійно вносити зміни до персональних даних або інших виправлень. Виведення та введення коштів можливе лише через особистий кабінет.

Служба підтримки

Служба підтримки виступає посередником між беттером та букмекером. Усі проблеми гри, затримки виплат чи введення коштів та інші вирішуються одразу й повністю.

Форма зворотного зв’язку:

Онлайн чат;

Телефон гарячої лінії;

Лист на електронну скриньку букмекерської контори.

Технічна служба працює цілодобово.