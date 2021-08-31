Гравці футбольного клубу “Нива” Тернопіль активно тренуються. Щодня для підтримки фізичної форми хлопці бігають, виконують різні вправи та грають у футбол.

Проте, для усіх учасників команди підготовка до матчу була дещо незвичною, адже вони долучились до благодійного челенджу “Я можу – я допоможу!”. Його ініціювали в підтримку маленького хлопчика Максимка з Тернополя. Гравці «Ниви» передали естафету ФК “Агробізнес”, БК “Тернопіль” і Асоціації футболу Тернопільської області.

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Челендж започаткували для порятунку життя Максимка Антонишина, тернополянина із рідкісною недугою – СМА, повідомляють Т1 Новини. Для лікування дитини потрібен дороговартісний укол, який мають зробити хлопчику протягом 2 найближчих місяців. Отож, волонтери, серед яких Андрій Боднарчук, організували таку ініціативу, як челендж. За словами чоловіка, суть така: треба 10 разів віджатися від підлоги. Зробити будь-який переказ на рахунок збору коштів Максимка і поширити допис про все в соціальних мережах, передавши цей челендж не менш ніж 3 учасникам.

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Директор футбольного клубу «Нива» Андрій Тихий зазначив, вони часто підтримують подібні благодійні ініціативи. Переймаються і долею Максимка Антонишина, тому залюбки стали учасниками челенджу.

До речі, такі акції часто організовують за кордоном. Завдяки цьому вдалось врятувати уже не одну дитину. І така ж ініціатива зараз дуже потрібна Максимкові та його сім’ї.

Наразі, для придбання рятівного уколу для Максимка Антонишина зібрали майже четверту частину необхідної суми.