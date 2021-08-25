Максимко – єдина в Тернопільській області дитина з діагнозом СМА, яка по віку ще піддається лікуванню. А його юна і тендітна мамуся – найсильніша жінка в світі, тому що з усіх сил бореться за його життя і здоров‘я.

Вартість лікування видається космічною, але якщо поділити суму на тисячі добрих сердець українців, то не така вже й вона велика. Ось тільки час… Його залишилося всього 70 днів!..

Для багатьох з нас не буде проблемою поповнити рахунок Максимка на посильну суму.

“І ще звертаємося до нашої влади: життя цього маленького тернополянина значно цінніше за усі ваші проекти, забудови, іменні дзвони і флагштоки! А суми, які ви вже виділили для Максимка, настільки мізерні, що мені навіть соромно їх озвучувати. Вони смішні навіть на фоні ваших справді космічних зарплат…”, – пише Погляд.

Просимо підтримати Максимка усіх, хто ходить до храму і вважає себе християнином, проявити ту любов до ближнього, якої вчить церква.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

ДЛЯ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ:

MONOBANK

4441 1144 2309 9561

АНТОНИШИН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (Тато)

ПРИВАТБАНК

5167 9856 6138 7894

АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (Мама)

АЛЬФА-БАНК

5355 5711 0893 7020

АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (Мама)

ОЩАДБАНК

4790 7299 1060 8884

АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (Мама)

ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ІНШИХ КРАЇН:

ПРИВАТБАНК (ДОЛАРОВА)

(USD) 4149 4991 4629 2949

IBAN:UA 2630 5299 0000 0262 0989 4706 080

SWIFT CODE: PBANUA2X

ANTONYSHYN VOLODYMYR (Тато)

ПРИВАТБАНК (ДОЛАРОВА)

(USD)5168 7451 0288 6956

IBAN:UA 2930 5299 0000 0262 0189 5250 856

SWIFT CODE: PBANUA2X

ANTONYSHYN YULIIA (Мама)

ПРИВАТБАНК (ЄВРО)

(EUR) 4149 4991 4629 2931

IBAN:UA 3430 5299 0000 0262 0489 4706 397

SWIFT CODE: PBANUA2X

ANTONYSHYN VOLODYMYR (Тато)

КРИПТО-ГАМАНЕЦЬ

0x68B3719738c84af7bAEF58658844A19550f00b53

Ethereum

bc1qcgphaqkr2f83lzyq47ju95u7duntka0w9eefej

Bitcoin

Сбербанк (Для жителей РФ)

(RUB) 4276 4000 8291 2263

NiKOLAY KOMISARCHUK (Дядя Максима)

PAYPAL: kachunvita@gmail.com

MONEY GRAM: ANTONYSHYN YULIA (Ukrain) ( Не забудьте повідомити номер переказу)

https://gofund.me/49245465

На території Великої Британії отримувач допомоги для Максима:

Olha Oleksiv

Barclays Bank

Sort code 20-95-61

Acc. Number 70680648

Reference (призначення платежу DonationMaxim)

Paypal (£) olya.oleksiv09@gmail.com

Reference: Donations Maxim

https://www.facebook.com/donate/199176425502788/

СТОРІНКИ СОЦМЕРЕЖ:

https://www.facebook.com/groups/865952597569073/?ref=share

http://instagram.com/help_max_sma/