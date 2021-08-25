Максимко – єдина в Тернопільській області дитина з діагнозом СМА, яка по віку ще піддається лікуванню. А його юна і тендітна мамуся – найсильніша жінка в світі, тому що з усіх сил бореться за його життя і здоров‘я.
Вартість лікування видається космічною, але якщо поділити суму на тисячі добрих сердець українців, то не така вже й вона велика. Ось тільки час… Його залишилося всього 70 днів!..
Для багатьох з нас не буде проблемою поповнити рахунок Максимка на посильну суму.
“І ще звертаємося до нашої влади: життя цього маленького тернополянина значно цінніше за усі ваші проекти, забудови, іменні дзвони і флагштоки! А суми, які ви вже виділили для Максимка, настільки мізерні, що мені навіть соромно їх озвучувати. Вони смішні навіть на фоні ваших справді космічних зарплат…”, – пише Погляд.
Просимо підтримати Максимка усіх, хто ходить до храму і вважає себе християнином, проявити ту любов до ближнього, якої вчить церква.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
ДЛЯ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ:
MONOBANK
4441 1144 2309 9561
АНТОНИШИН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (Тато)
ПРИВАТБАНК
5167 9856 6138 7894
АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (Мама)
АЛЬФА-БАНК
5355 5711 0893 7020
АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (Мама)
ОЩАДБАНК
4790 7299 1060 8884
АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (Мама)
ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ІНШИХ КРАЇН:
ПРИВАТБАНК (ДОЛАРОВА)
(USD) 4149 4991 4629 2949
IBAN:UA 2630 5299 0000 0262 0989 4706 080
SWIFT CODE: PBANUA2X
ANTONYSHYN VOLODYMYR (Тато)
ПРИВАТБАНК (ДОЛАРОВА)
(USD)5168 7451 0288 6956
IBAN:UA 2930 5299 0000 0262 0189 5250 856
SWIFT CODE: PBANUA2X
ANTONYSHYN YULIIA (Мама)
ПРИВАТБАНК (ЄВРО)
(EUR) 4149 4991 4629 2931
IBAN:UA 3430 5299 0000 0262 0489 4706 397
SWIFT CODE: PBANUA2X
ANTONYSHYN VOLODYMYR (Тато)
КРИПТО-ГАМАНЕЦЬ
0x68B3719738c84af7bAEF58658844A19550f00b53
Ethereum
bc1qcgphaqkr2f83lzyq47ju95u7duntka0w9eefej
Bitcoin
Сбербанк (Для жителей РФ)
(RUB) 4276 4000 8291 2263
NiKOLAY KOMISARCHUK (Дядя Максима)
PAYPAL: kachunvita@gmail.com
MONEY GRAM: ANTONYSHYN YULIA (Ukrain) ( Не забудьте повідомити номер переказу)
https://gofund.me/49245465
На території Великої Британії отримувач допомоги для Максима:
Olha Oleksiv
Barclays Bank
Sort code 20-95-61
Acc. Number 70680648
Reference (призначення платежу DonationMaxim)
Paypal (£) olya.oleksiv09@gmail.com
Reference: Donations Maxim
https://www.facebook.com/donate/199176425502788/
СТОРІНКИ СОЦМЕРЕЖ:
https://www.facebook.com/groups/865952597569073/?ref=share
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