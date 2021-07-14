“Моє серце розривається від болю”, – каже мама півторарічного Максимка Антонишина з Тернополя пані Юлія.

Жінка розповідає, що сьогодні життя її єдиного синочка складається із постійних візитів до лікарів, щоденних уколів та прийому таблеток.

Максимко Антонишин бореться із рідкісною недугою – СМА, пише Файне місто. Про страшну хворобу сина батьки дізналися, коли йому було 10 місяців. Сьогодні малюку 1 рік 7 місяців. Дитина не може самостійно ні сидіти, ні тим більше ходити. Володимир та Юлія Антонишини не можуть словами описати й частини того, що відчувають. Вони знають, порятунок для їхнього малюка є, але чи вдасться їм скористатися цією можливістю – залежить лише від благодійників.

“Щодня Максимко змушений приймати різні таблетки, отримувати уколи та проходити масажі, а ще здачі цілої купи аналізів. І от чергова лабораторія. Знову бачу страх в маленьких карих оченятах. Знову просить захисту. Моє серце розривається від болю, та вдіяти нічого не можу. Коли ж це все закінчиться? Де взяти сили це пережити?”, – бідкається мама Юлія Антонишин.

Куди тільки не зверталися батьки Максимчика, аби якомога швидше зібрати необхідну суму грошей. Організовували вони також і ярмарки та аукціони. У Тернополі на підтримку хлопчика навіть запрацювала благодійна крамниця. Та коштів й досі не вдалося зібрати.

Лише синова посмішка і підтримка благодійників не дають впасти у відчай, змушують взяти себе в руки і йти вперед, – зізнаються Володимир та Юлія Антонишини.

“Ви наша надія. Допоможіть врятувати рідну кровиночку. Разом ми сила. Врятуємо дитину! Максимчик не сидить, не ходить, не перевертається на животик. Такі дітки поступово стають заручниками власного тіла. А лікування існує, воно є. Ціна лише його захмарна”, – звертаються до всіх небайдужих батьки хлопчика.

Аби врятувати Максимка Антонишина, йому потрібно терміново ввести укол, вартість якого 2,3 мільйони доларів. Препарат зупиняє прогресування хвороби і дітки зі СМА починають жити повноцінно.

Зазначимо, що укол Zolgensma можна виграти у благодійному розіграші, які проводять іноземні країни. Щасливий білет у долі вже виграли двоє діток з Тернопільщини, у яких також діагностували СМА – це Арсенко Борис та Марчиків Юрків.

Реквізити для допомоги:

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ДЛЯ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ!!!

MONOBANK 4441114423099561 АНТОНИШИН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (Тато)

ПРИВАТБАНК 5168757332535584 АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (Мама)

АЛЬФА-БАНК 5355571108937020 АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (Мама)

ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ІНШИХ КРАЇН!!!

ПРИВАТБАНК (ДОЛАРОВА) (USD) 4149499146292949 IBAN:UA263052990000026209894706080 SWIFT CODE: PBANUA2X ANTONYSHYN VOLODYMYR (Тато)

ПРИВАТБАНК (ДОЛАРОВА) (USD)5168745102886956 IBAN:UA293052990000026201895250856 SWIFT CODE: PBANUA2X ANTONYSHYN YULIIA (Мама)

ПРИВАТБАНК (ЄВРО) (EUR) 4149499146292931 IBAN:UA343052990000026204894706397 SWIFT CODE: PBANUA2X ANTONYSHYN VOLODYMYR (Тато)

Сбербанк (Для жителей РФ) (RUB) 4276400059719832 NiKOLAY KOMISARCHUK (Дядя Максима)

PAYPAL: kachunvita@gmail.com

MONEY GRAM: ANTONYSHYN YULIA (Ukrain) ( Не забудьте повідомити номер переказу)

На території Великої Британії отримувач допомоги для Максима:

Olha Oleksiv Barclays Bank Sort code 20-95-61 Acc. Number 70680648 Reference (призначення платежу DonationMaxim)

Paypal (£) olya.oleksiv09@gmail.com Reference: Donations Maxim