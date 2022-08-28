Завивання сирени повітряної тривоги викликає в душі те, що й повинно, тобто відчуття отої самої тривоги. Де б ти не перебував. Якщо ж ти в даний момент стоїш поблизу тонн російського військового залізяччя, яке колись сіяло смерть і руйнування, а нині перетворилося на не дуже естетичну на вигляд купу брухту, то цей сигнал набуває ще й якогось додаткового моторошного звучання – наче виття пекельних псів за тими, хто ще недавно гарцював на всій цій техніці…

Найперша думка: “Довоювалися падлюки…”. Обпалений і понівечений метал свідчить на користь того, що його екіпажі або відправлені в формі “вантажу 200” кудись далеко за Урал, або лежать у якихось рефрижераторах, очікуючи на експертизу для впізнання, або ж зариті в якійсь з безіменних могил. Цю процедуру, доводилося чути, полюбляють росіяни – “И хлопот меньше, и деньжат родственникам платить не надо”.

Виставка знищеної ворожої бойової техніки організована з нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України біля входу до Старого парку. Популярністю, як довелося побачити, вона користується чималою. Хлопчаки залюбки залазять на башти доволі пошарпаних танків із серії Т (ніби як Т-64, хоча не певен) та САУ “Гвоздика” і роблять фото із піднятими в формі літери V пальцями. Крім цих гусеничних монстрів тут є ще й щось схоже на установку “Ураган” на колесах із направляючими трубами на кузові, які вже ніколи не викинуть з себе смертоносний вогонь, а також щось теж колісне і схоже “пустельним” кольором на ракетні системи, що ними користуються на Близькому сході бойовики з “Хезболлах” та інші радикали. Асоціація виникла не випадково: якщо ісламських екстремістів більшість цивілізованого світу справедливо вважає терористами, то чим кращі за них ті, хто схожою зброєю (яку продає і поставляє куди можливо) вбиває нині мирних українських громадян?

Ті, хто прийшов оглянути понівечену рашистську техніку, виявляли різну реакцію на побачене. У місцевих хлопчаків, як я вже сказав, вона викликала неабиякий інтерес; серед тих, хто прийшов подивитися на неї, було й немало людей старшого віку. Подумалося також: але ж отого заліза, нехай і застарілого, і розкраденого, в Московії ще – цілі гори, і вони не відмовляться від думки кинути все це на нас. Аж ось раптом жінка в темному вбранні, яка стояла майже поруч мене, тримаючи за руку дівчинку 7-8 років, з болем зітхнула, приклала до очей мокру хустинку і швидко пішла з дитиною в напрямку стадіону. Напевно, в неї…. Саме ота функція виставлених на огляд містян смертоносних знарядь – сіяти смерть – вочевидь, спонукали багатьох користувачів соцмереж вкрай негативно оцінити її. Ось деякі з відгуків (з максимальним збереженням стилю авторів):

“Для чого це? Щоб зробити ще більше боляче тим матерям які втратили своїх дітей?”;

“Кому таке в голову прийшло?”

“Нічого дурнішого не могли придумати? Знайшли розвагу”

“Гроші треба було віддати ЗСУ, а не тягнути той гнилий проклятий нашими людьми мотлох”

“Є на що дивитись…В Украіні війна. Батькам привозять загиблих дітей,жінкам чоловіків. А тут зробили розваги…Для чого і кому це потрібно?”

“Сумно. З якою метою показують ту гидоту ? Кожен день хоронять наших захисників, які загинули від тих танків, є чим хизуватися. Ліпше дайте ті гроші на лікування поранених солдатів”.

“А ніхто не хоче зайти в госпіталі до наших понівечених хлопців і сказати добре слово,принести яблуко. Краще дивитись на москальський хлам і бути в захваті, ніж побачити біль війни?”

Подібних відгуків – переважна більшість. Але коли, скажіть, наш люд був одностайним у оцінках? В даному випадку це теж виявилося:

“Все вірно зробили. І Надал тут ні до чого. Орки хотіли в нас побувати Ось і побували. В одному танку 3-4 екіпажу. Помножити на кількість. Смерть рашистам”

“Нехай люди бачать,з чим мають справу наші хлопці,і не забувають,що у нас війна і треба допомагати”

“Я вважаю,що такі виставки потрібні,щоб люди бачили,що таке війна,і не забували”.

“Правильно, щоб бачили, на що наші воїни здатні. І це їх трофей. Що вони там не просто так, і яка ціна за цим стоїть! Це наших хлопців, здобуток, заради перемоги!”.

Від себе скажу: якщо хтось усе це сюди привіз, то це було кимось схвалено і визнано за доцільне. І, з точки зору приваблення доволі значного числа людей, не видається відверто програшним ходом. А головне: набагато краще, якщо та техніка стоїть у Старому парку понівеченим мотлохом, ніж у повній готовності відкрити вогонь десь за 5-10 км від нашого міста.

Тоді це вже справді був би великий біль. І було б зовсім не до розваг…